Предприятие выбросило гнилой лук рядом с домами в Кургане
Местное предприятие вывалило горы гнилого лука около домов и школы в микрорайоне Кургана Тополя. Об этом написало ИА Ura.ru.
Местная жительница рассказала, что компания, название которой она не помнит, часто устраивает свалку под окнами.
«Свалка мусора предприятия продолжается несколько лет. После наших замечаний предприятие бывает убирает мусор, а бывает не убирает», — поделилась женщина.
Она также сообщила, что горожане тонут в горах лука, мух и вони. Люди ближайших домов не могут открыть окна, дышать нечем.
Роспотребнадзор заявил, что к ним не поступало жалоб. Связаться с администрацией Кургана не удалось.