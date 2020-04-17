Предприятие выбросило гнилой лук рядом с домами в Кургане

Местная жительница рассказала, что компания, название которой она не помнит, часто устраивает свалку под окнами.

«Свалка мусора предприятия продолжается несколько лет. После наших замечаний предприятие бывает убирает мусор, а бывает не убирает», — поделилась женщина.

Она также сообщила, что горожане тонут в горах лука, мух и вони. Люди ближайших домов не могут открыть окна, дышать нечем.

Роспотребнадзор заявил, что к ним не поступало жалоб. Связаться с администрацией Кургана не удалось.