Предприятие Роскосмоса разработало новый пистолет-пулемет для силовиков

Новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA», предназначенный для спецназа и правоохранительных органов, разработал Златоустовский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию Роскосмос). Оружие должно сменить пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», который сейчас стоит на вооружении в силовых структурах.

Об этом рассказал начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин. По его словам, новый пистолет-пулемет разработан под патрон калибра 9×19 и предназначен для ведения ближнего боя в городе, сообщило РИА «Новости».

По словам Асташина, у «КЕДР-PARA» относительно небольшой вес, но имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет одну тысячу выстрелов в минуту. Начальная скорость полета пули — 430 метров в секунду. Прицельную дальность стрельбы пистолета — до 100 метров.

«Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами», — отметил специалист.

Госиспытания пистолета-пулемета должны пройти в начале 2022 года, после этого будет принято решаться вопрос о его постановке на вооружение.