Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» исполнилось 75 лет. Отмечали событие в Реутове, где исторически и базируется легендарная ВПК.

Источник фото: телеканал «360»

За 75 лет у предприятия было всего три генеральных директора. И два из них присутствовали на празднике. Мероприятие прошло в актовом зале местного ДК «Мир».

В стенах «НПО Машиностроения» рождались системы и комплексы, обеспечившие реализацию сразу трех важнейших национальных программ вооружения: именно здесь разрабатывались одни из первых комплексов с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования.

Сотрудников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул значимость предприятия в масштабах всей оборонной деятельности государства.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы с вами из жизни хорошо знаем, что победить один раз — это тяжело, но возможно. А показывать стабильно высокие результаты, продолжать поиск и быть конкурентоспособными по мировым меркам на протяжении десятилетий — это гиперсложная задача. Однако „НПО Машиностроения“ и вчера, и сегодня — предприятие, о котором говорят, которым гордятся, которое достойно обеспечивает обороноспособность нашей страны», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас завод продолжает работать в трех традиционных для себя направлениях деятельности.

Так, на производстве создают новые перспективные ракетные комплексы и крылатые ракеты «Оникс». Также специалисты предприятия проводят большую работу по поддержанию боеспособности ранее созданных комплексов «Малахит», «Вулкан», «Гранит», составляющих основу ударной мощи ВМФ России.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого, на НПО разрабатывают новый ракетный комплекс стратегического назначения, а также перспективные виды боевого оснащения.

Еще на предприятии создают космические аппараты различного назначения.