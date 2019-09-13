Предприятие, которым гордятся. «НПО машиностроения» в Реутове — 75 лет
За 75 лет у предприятия было всего три генеральных директора. И два из них присутствовали на празднике. Мероприятие прошло в актовом зале местного ДК «Мир».
В стенах «НПО Машиностроения» рождались системы и комплексы, обеспечившие реализацию сразу трех важнейших национальных программ вооружения: именно здесь разрабатывались одни из первых комплексов с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования.
Сотрудников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул значимость предприятия в масштабах всей оборонной деятельности государства.
«Мы с вами из жизни хорошо знаем, что победить один раз — это тяжело, но возможно. А показывать стабильно высокие результаты, продолжать поиск и быть конкурентоспособными по мировым меркам на протяжении десятилетий — это гиперсложная задача. Однако „НПО Машиностроения“ и вчера, и сегодня — предприятие, о котором говорят, которым гордятся, которое достойно обеспечивает обороноспособность нашей страны», — сказал Андрей Воробьев.
Сейчас завод продолжает работать в трех традиционных для себя направлениях деятельности.
Так, на производстве создают новые перспективные ракетные комплексы и крылатые ракеты «Оникс». Также специалисты предприятия проводят большую работу по поддержанию боеспособности ранее созданных комплексов «Малахит», «Вулкан», «Гранит», составляющих основу ударной мощи ВМФ России.
Помимо этого, на НПО разрабатывают новый ракетный комплекс стратегического назначения, а также перспективные виды боевого оснащения.
Еще на предприятии создают космические аппараты различного назначения.