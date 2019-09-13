  • Предприятие, которым гордятся. «НПО машиностроения» в Реутове — 75 лет

    13 сентября 2019, 16:55

    Александр Акишин, Алена Собкалова

    Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» исполнилось 75 лет. Отмечали событие в Реутове, где исторически и базируется легендарная ВПК.
    Предприятие, которым гордятся. «НПО машиностроения» в Реутове — 75 лет | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    За 75 лет у предприятия было всего три генеральных директора. И два из них присутствовали на празднике. Мероприятие прошло в актовом зале местного ДК «Мир».

    В стенах «НПО Машиностроения» рождались системы и комплексы, обеспечившие реализацию сразу трех важнейших национальных программ вооружения: именно здесь разрабатывались одни из первых комплексов с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования.

    Сотрудников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул значимость предприятия в масштабах всей оборонной деятельности государства.

    Предприятие, которым гордятся. «НПО машиностроения» в Реутове — 75 лет | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы с вами из жизни хорошо знаем, что победить один раз — это тяжело, но возможно. А показывать стабильно высокие результаты, продолжать поиск и быть конкурентоспособными по мировым меркам на протяжении десятилетий — это гиперсложная задача. Однако „НПО Машиностроения“ и вчера, и сегодня — предприятие, о котором говорят, которым гордятся, которое достойно обеспечивает обороноспособность нашей страны», — сказал Андрей Воробьев.

    Сейчас завод продолжает работать в трех традиционных для себя направлениях деятельности.

    Так, на производстве создают новые перспективные ракетные комплексы и крылатые ракеты «Оникс». Также специалисты предприятия проводят большую работу по поддержанию боеспособности ранее созданных комплексов «Малахит», «Вулкан», «Гранит», составляющих основу ударной мощи ВМФ России.

    Предприятие, которым гордятся. «НПО машиностроения» в Реутове — 75 лет | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Помимо этого, на НПО разрабатывают новый ракетный комплекс стратегического назначения, а также перспективные виды боевого оснащения.

    Еще на предприятии создают космические аппараты различного назначения.