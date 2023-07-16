Общество 16 июля 2023, 11:31 НПО Лавочкина из Химок попало в число лучших организаций по социальной эффективности пресс-служба г.о. Химки

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НПО имени Лавочкина из Химок отметили двумя дипломами ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награды вручили за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы, а также за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий.

Всего в состязании приняли участие 17 ведущих предприятий страны. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям. Так, учитывали результаты работы и влияние на социальную среду, инновационность, профессионализм работников и другие аспекты.

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«В этом году специалисты НПО Лавочкина и НПО „Энергомаш“ приняли участие в конкурсе на социальную ипотеку для работников ОПК. Планируем, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Предприятие из Химок не первый год становится лауреатом в различных номинациях всероссийского конкурса. В 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», а в 2021 году — третье место в этой же номинации.

Весной этого года премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Андрей Воробьев посетили НПО имени Лавочкина и поддержали предложения сотрудников по расширению условий для получения социальной ипотеки молодым ученым. Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья, а сам специалист — только проценты по кредиту.