«Предприимчивые» белгородцы начали сами бить окна, чтобы получить компенсацию за обстрелы со стороны Украины
Власти Белгорода нашли мошенников, которые пытались получить компенсацию за обстрелы ВСУ
Некоторые жители Белгородской области крушили внутреннее убранство своих домов и выдавали себя за жертв обстрелов ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте» рассказал, что таким образом мошенники пытались получить компенсацию.
«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна», — сообщил он.
По его словам, власти региона будут внимательно рассматривать все запросы на выплаты. В итоге правительство Белгородской области решило согласовывать компенсацию только семьям со сложным материальным положением.
Ранее Гладков своим указом продлил «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области. Теперь крайней датой действия особого положения в регионе стало 24 июля. Об этом сообщил RT.
«Также до 24 июля действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — напомнил Гладков.