«Предприимчивые» белгородцы начали сами бить окна, чтобы получить компенсацию за обстрелы со стороны Украины

Некоторые жители Белгородской области крушили внутреннее убранство своих домов и выдавали себя за жертв обстрелов ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте» рассказал, что таким образом мошенники пытались получить компенсацию.

«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна», — сообщил он.

По его словам, власти региона будут внимательно рассматривать все запросы на выплаты. В итоге правительство Белгородской области решило согласовывать компенсацию только семьям со сложным материальным положением.

Ранее Гладков своим указом продлил «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области. Теперь крайней датой действия особого положения в регионе стало 24 июля. Об этом сообщил RT.

«Также до 24 июля действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — напомнил Гладков.