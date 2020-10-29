Предпремьерный показ фильма «Подольские курсанты» прошел в Москве

В Москве показали фильм «Подольские курсанты». Из-за пандемии предпремьерный показ пришлось разделить на две части. Первый прошел в Музее Великой Отечественной войны. Второй — в кинотеатре «Октябрь». Здесь, как и везде, действуют меры предосторожности: на входе посетителям измеряют температуру, а в зале нужно быть в маске, занимать места, соблюдая дистанцию.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на все ограничения, два часа в кинозале пролетели для зрителей незаметно. В центре сюжета один из важных эпизодов Великой Отечественной войны. В октябре 41-го года курсанты и преподаватели артиллерийского и пехотного училищ в Подольске 12 дней держали оборону на Ильинском рубеже на подступах к Москве. Чтобы подготовить актеров к съемкам, создатели фильма решили их сплотить, как если бы они вместе проходили военную службу.

«Они все пошли служить в армию. В казарму, носить форму, ходить строем, соблюдать субординацию, таскать пушки, уметь, учиться пользоваться оружием. И они прошли курс молодого бойца. Не только для того, чтобы быть правдивыми молодыми офицерами в кадре. Но чтобы приобрести боевой дух», — уточнил Игорь Угольников, генеральный продюсер фильма «Подольские курсанты».

Тридцать пять минут боевых действий показали на экране. Все воссоздано с педантичной точностью: танки, оружие, движение войск. Огромное внимание создатели уделили костюмам и реквизиту, чтобы передать обстановку начала сороковых. Для почти стопроцентной достоверности съемки шли в тех местах, где и происходили события.

Источник фото: телеканал «360»

Начало истории — это Подольск, где базировались артиллерийское и пехотное училища. Съемочную площадку посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с режиссером и генеральным продюсером он дал старт съемкам, разбив символическую тарелку о штатив камеры. Дальше действие переносится в Калужскую область, на Ильинский рубеж. Съемки длились три месяца. За это время удалось воссоздать ключевые бои подольских курсантов с фашистскими захватчиками.

«Все взрывы настоящие. Для этого мы потратили очень много тротила, и я очень благодарен Министерству обороны и МЧС, что они позволили нам это делать. Нам очень хотелось максимально реально снимать бои. И даже немцев, врага мы снимали как бы глазами подольских курсантов. Мы никогда не переходили линию туда. Чтобы смотреть на врага его глазами. Всегда глазами курсантов. Для чего? Для того, чтобы у вас, зрителей, было ощущение, что вы вместе с ними», — пояснил Игорь Угольников.

Премьера фильма пройдет 4 ноября в Москве. Но создатели обещают — обязательно проведут еще одну в Подольске, на стадионе «Витязь», который построен на месте артиллерийского училища. Оттуда в 41-м курсанты уходили на Ильинский рубеж. Мероприятие проведут, как только позволит эпидемическая обстановка.