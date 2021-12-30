Предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции в РФ исключили в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства России рассказали, что введение с 1 января новой классификации винодельческой продукции не спровоцирует ее дефицит. Об этом написал RT со ссылкой на представителей ведомства.

По их словам, какие-либо предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции, а также перебои с импортными поставками отсутствуют.

В среду, 29 декабря, представители ведомства обсуждали ситуацию с винодельческой продукцией на российском рынке с представителями отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.