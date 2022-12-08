Эксклюзив 08 декабря 2022, 13:14 Предположение Зеленского о сроке окончания конфликта на Украине сочли красивой цитатой Политолог Марков: прогноз Зеленского об окончании конфликта на Украине не имеет оснований РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал срок окончания боевых действий. По его мнению, конфликт закончится в 2023 году. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков в беседе с «360» предположил, что украинский лидер просто хотел сказать что-то цитируемое.

«Зеленский, конечно, человек очень информированный, но он не принимает участия в принятии решений. Он является типичной марионеткой, которая только выполняет приказы, условно говоря, объединенного штаба „Вашингтон — Лондон — Варшава“. Прогнозы Зеленского ни на чем не основаны. Он просто хотел сказать что-то цитируемое», — отметил Марков.

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По словам аналитика, вероятность того, что конфликт завершится в этом году, ничтожная.

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«На следующий год вероятность выше. Это хоть какой-то прогноз. Так, конечно, никто не знает. Ситуация на Украине вышла из формата прогнозов, прогнозы почти невозможны. Мы все надеемся, что конфликт завершится в следующем году», — заключил он.