Предполагаемый помощник Жириновского заморил голодом собаку. Пес потерял 10 кг за 9 месяцев

Мужчина, которого называют помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заморил голодом питбуля. Его семья взяла собаку из приюта девять месяцев назад, и за это время пес потерял 10 килограммов.

Истощенного пса нашла волонтер Шереметьевского приюта Полина Широкова. После того, как семья забрала питбуля, они регулярно присылали ей фотографии, но неделю назад пропали. Тогда Широкова поехала к ним сама, причем они очень долго не хотели открывать дверь.

Потом девушка убедила хозяев все-таки показать собаку. Широкова сразу же заметила у питбуля по кличке Комбат признаки истощения: у него торчали кости.

«Хозяева пытались убедить меня в том, что собака не худая, просто вытянулась в длину, оттого и видно ребра. Я не стала разбираться, забрала Комбата и уехала», — рассказала Полина Широкова.

Комбата уже осмотрел ветеринар. Собака весит всего 15 килограммов, хотя в приюте его вес составлял 25. Теперь ему, скорее всего, понадобится серьезное лечение.

Источник фото: телеканал «360»

Комбата отдали новоиспеченным хозяевам девять месяцев назад. Владелица Шереметьевского приюта Ирэн Беленькая рассказала, что эти люди показались ей сначала довольно надежными.

«Мы с ними составили договор, как и положено. В документе указано, что если вдруг вы с животным не сошлись по каким-то причинам, то его всегда можно вернуть обратно», — сообщила Ирэн Беленькая.

Сначала хозяева Комбата исправно присылали фото и выходили на связь, но неделю назад пропали. Ни один номер телефона не отвечал.

Женщина, которая брала питбуля, утверждала, что легко сможет содержать собаку такой породы. Говорила о хорошем материальном положении, якобы ее супруг является помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Эту информацию теперь предстоит проверить.

Волонтеры тем временем написали заявление в полицию на бывших хозяев Комбата.