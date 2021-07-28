Предполагаемые преступники, избившие артиста балета в Петербурге, попали на видео

Артиста балета избили и обокрали в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появилось видео, на котором замечены предполагаемые преступники.

На кадрах видно, что мимо подозреваемых проходят толпы людей. Возможные злоумышленники о чем-то говорят. Все это время они находятся возле бара «Голубая устрица».

По данным МВД, в преступлении заподозрили жителя Дагестана, он сейчас задержан. Мужчина не работает, известно, что он родился в 1991 году. В феврале этого года он был осужден по нескольким статьям на один год и девять месяцев с ограничением свободы на шесть месяцев. Под административным надзором не состоит, отметили в пресс-службе.

В полицию обратился артист балета Михайловского театра с заявлением, что по улице Садовой двое неизвестных избили его руками и отобрали у него семь тысяч рублей. По данным СМИ, жертвой грабителей стал 41-летний артист балета Михайловского театра Дмитрий Ярмийчук. Избиение также попало на видео, благодаря которому можно увидеть, как действовали преступники. Сначала злоумышленник повалил артиста один ударом по лицу, потом он ударил лежащего по голове.