Предполагаемую машину погибшего в аварии с Ефремовым мужчины выставили на продажу

На портале Avito появилось объявление о продаже автомобиля, который, предположительно, участвовал в смертельном ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.

Из объявления следует, что машина Lada ВИС-2349 2019 года выпуска интернет-магазина «Деликатеска» была участником аварии. Однако подробности ДТП не раскрываются. На объявление обратил внимание РЕН ТВ. В Telegram телеканала указано, что судя по фотографиям, это тот самый автомобиль, в котором находился курьер Сергей Захаров, погибший из-за столкновения с Grand Cherokee Ефремова.

Стоимость машины составляет 180 тысяч рублей. как подчеркнул продавец авто, запчасти Lada ВИС-2349 отдельно не продаются. Также автор объявления гарантирует покупателю «юридическую чистоту».

Михаил Ефремов был приговорен к тюремному сроку после смертельного ДТП в Москве 8 июня прошлого года. Он сел пьяным за руль, на Садовом кольце вылетел на полосу встречного движения и там протаранил фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров.

Мужчина умер в больнице. Пресненский суд приговор Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд смягчил наказание и снизил срок до 7,5 года колонии общего режима. В остальном приговор был оставлен без изменения.