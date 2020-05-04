Предполагаемую дату окончания пандемии в России сдвинули

Примерный срок окончания эпидемии в России — 17 августа. Несколько дней назад специалисты заявляли о дате 12 августа. Данные могут снова измениться, если количество зараженных рекордно вырастет либо власти страны объявят о преждевременном снятии ограничений, заявили специалисты.

При этом во всем мире пандемия может закончиться к середине декабря, уверены ученые.

Исследование с подробными прогнозами в 131 стране проводят представители Сингапурского университета технологий и дизайна. Они ежедневно собирают статистику по заболевшим и при необходимости обновляют прогнозы.

В России за последние сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 10 тысяч. Общее количество зараженных составило 134 687 человек.