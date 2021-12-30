Предполагаемого мошенника из Приморья задержали на Филиппинах

Жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью, задержали на территории Филиппин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию МВД.

По версии следствия, в 2012–2014 годах мужчина обманывал жителей Приморского края, предлагая им обменять жилье на более дешевое, чтобы расплатиться с долгами. После этого он присваивал их квартиры.

В 2017 году подозреваемый покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Теперь его задержали на Филиппинах. Его депортируют на родину, где он предстанет перед судом, написало ИА Nation News.