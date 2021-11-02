Сотрудники полиции в Астрахани задержали мужчину, который, предположительно, является членом банды Басаева. Видео попало в распоряжение «360». Задержанный ранее сбежал из психиатрической лечебницы. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Предположительно, это осужденный за бандитизм Магомед Алханов. Он проходил лечение в психиатрической больнице Астрахани и во время прогулки умудрился сбежать из-под стражи. Имя и дата рождения у пациента совпадают с данными, которые указаны в перечне террористов и экстремистов на официальном портале Росфинмониторинга.

В пресс-службе УМВД России по Астраханской области пока лишь подтвердили, что задержали подозреваемого в побеге из-под стражи.

Членов банды боевика Шамиля Басаева, организатора множества терактов, задерживают на протяжении 20 лет. В ноябре прошлого года под стражу взяли еще двоих предполагаемых преступников — они, предположительно, участвовали в убийстве российских военных в 1999 году. По подсчетам СМИ, за последние два десятилетия осудили более 80 подельников Басаева, в розыске до сих пор остаются 28 человек.