Предполагаемое место утечки воздуха нашли на МКС

«Нашли возможное место негерметичности», — доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами.

14 октября новый экипаж Международной космической станции доставил на борт оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Утром 15 октября космонавты сообщили, что помимо утечки в сегменте сломалась система получения кислорода. Это не критично, так как на станции есть запасы газа на такой случай. Есть свой кислородный комплекс и в американском сегменте МКС.

Накануне ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура, доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17», который долетел до МКС за рекордные 3 часа и 3 минуты.

На станцию прибыли россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и Крис Кэссиди вернутся на Землю 22 октября. Новый экипаж пробудет на Международной космической станции до 9 апреля 2021 года.