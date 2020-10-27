Предписание Роспотребнадзора о масках прокомментировали в Госдуме

«На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают», — заметил глава думского Комитета по труду и социальной политике.

Также, по его словам, снижается риск инфицирования другими болезнями, поскольку вокруг большое количество вирусов и микробов. Парламентарий добавил, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. По его мнению, к введенным ограничениям надо относиться с пониманием.