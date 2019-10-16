Предпенсионеров научат новым профессиям в Подмосковье

В Московской области работает федеральный проект «Старшее поколение». С его помощью предпенсионеры могут получить новую профессию.

По программе уже обучаются 1,5 тысячи граждан. Самые востребованные направления — бухгалтерия, инженерное дело, управление государственными закупками, информационные технологии, кадровое делопроизводство.

«На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 2,5 тысячи человека, а в общей сложности до 2024-го мы планируем обучить порядка 11,5 тысячи жителей предпенсионного возраста», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

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Получить новую профессию могут граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в службу занятости населения. Для безработных на время обучения предусмотрена стипендия — 11,2 тысячи рублей в месяц.

Предпенсионеры — это те граждане, которым до пенсии осталось пять лет. То есть ими считаются женщины, которым исполнилось 55, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста.