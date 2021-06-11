Предоставление семьям с детьми льготных билетов на поезда одобрили в Госдуме

Недавно стало известно, что семьи с детьми до 18 лет смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Эту новость прокомментировала для RT член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Это очень правильное и социально значимое решение. Семьи, которые проживают в наших отдалённых регионах, ввиду огромной протяжённости нашей страны не имеют возможности выехать и ознакомиться с её историей и культурой, посмотреть и изучить непосредственно в путешествии объекты исторической и культурной ценности», — сказала она.

Льготные тарифы на билеты будут действовать для поездок в купейных вагонах поездов дальнего следования. Купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми младше 18 лет.