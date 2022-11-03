Предновогоднюю неделю предложили сделать выходной для ряда семей мобилизованных | 360°

Общество 03 ноября 2022, 07:39 Предновогоднюю неделю предложили сделать выходной для ряда семей мобилизованных Кандидат политических наук Орлов: семьям мобилизованных нужны дополнительные выходные freepik

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Женам мобилизованных, у которых есть дети, надо предоставить дополнительные выходные. С соответствующим предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился на имя главы Минтруда России Антона Котякова, передали в RT.

По его словам, военный призыв повысил нагрузку на жен мобилизованных — им теперь приходится самим решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и обучением детей.

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«В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы», — говорится в обращении.

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Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова предложили создать в России систему одного окна для помощи семьям мобилизованных. По ее мнению, вокруг семей мобилизованных нужно создать систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.