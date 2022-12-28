28 декабря 2022, 16:23
Предновогодняя встреча Клуба учителей прошла в редакции газеты «Вечерняя Москва»
Новогоднее заседание Клуба учителей прошло в пресс-центре редакции газеты «Вечерняя Москва» 27 декабря. Участники обсудили празднование Нового года в традициях разных народов России, передал сайт газеты.
Отмечается, что данный клуб представляет собой некую дискуссионную площадку, где проходят встречи учителей с родителями и представителями городских структур.
Реклама
В этом году Клубу учителей исполнилось семь лет.
Реклама
Учителя
Реклама
Реклама