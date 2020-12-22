Предновогодние траты россиян во время пандемии превысили прошлогодние

Россияне потратили на 1,1% больше в период с 14 по 20 декабря, чем в тех же числах в 2019 году. Это связано с закрытием границ из-за коронавируса.

«В период с 14 по 20 декабря восстановление потребительских расходов продолжилось. Динамика стала положительной и составила +1,1% год к году после падения на 2,8% год к году неделей ранее», — приводит РИА «Новости» расчеты аналитиков «СберИндекса».

Специалисты заявили, что в прошлом году с начала декабря возрастал туристический поток. В этом году многие границы все еще закрыты, поэтому россияне тратят деньги на родине, а не за рубежом.

«Внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России», — пояснили аналитики.

Соотечественники стали больше тратить на непродовольственные товары (разница с прошлым годом составляет 4,4%) На еду — на 6,2% больше. Количество торговых точек в России с февраля выросло на 5%.