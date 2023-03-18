Общество 18 марта 2023, 16:03 Предложивший сиротам самим купить себе жилье депутат из Бурятии объяснился Депутат Бурятии Марковец назвал вырванной из контекста идею о покупке сиротами жилья

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Попавшее на видео предложение депутата Народного Хурала Бурятии Игоря Марковца о том, что сироты должны самостоятельно покупать себе жилье, чтобы не жить в разрушенных домах, разошлось по социальным сетям. Сам народный избранник в беседе с изданием «Подъем» заявил, что в кадр попала только часть его выступления.

Он не исключил, что видео распространили его политические конкуренты в преддверии выборов в парламент республики.

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Марковец подчеркнул, что всегда поддерживал выпускников детских домов и выступал за увеличение расходов, предназначенных на покупку жилья.

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«Об этом я говорил на этой встрече, <…> что нельзя делать из жилья детям-сиротам „резервации“», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что сами участники заседания жаловались, что испытывают сложности с социализацией, так как находятся в окружении таких же людей, которые выросли без родителей.

По словам Марковца, ему удалось добиться увеличения количества сертификатов на жилье для сирот. Также политик потребовал призвать к ответственности недобросовестных подрядчиков.