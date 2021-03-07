Предложившая Путину жениться девушка рассказала о жизни спустя год

Год назад жительница города Иваново Юлия Шилова предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней. Российского лидера она увидела на встрече с другими жителями во время его рабочей поездки. О том, как изменилась за год ее жизнь, Юлия рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Девушка рассказала, что успела передать помощникам президента свою фотографию, где написала свой номер телефона.

«Он, к сожалению, мне не перезвонил», — рассказал Юлия спустя год. По ее словам, после того, как ее показали по телевизору, количество ее поклонников в социальных сетях выросло в геометрической прогрессии. Многие молодые люди начали приглашать девушку на свидания и пытаться ее завоевать.

«Но никому из них пока не удалось покорить мое сердце», — подчеркнула Юлия.

После предложения президенту журналисты выяснили, что жительница Иванова Юлия Шилова работает актрисой в детском театре. Сама она рассказала, что ей 28 лет, а президентом России восхищается давно.

Путина она назвала волевым и целеустремленным и отметила его умение уверенно держаться на международных переговорах. По словам Юлии, к визиту российского лидера она готовилась заранее. Для этого и захватила с собой фотографию, где написала: «Юлия, город Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — и добавила номер телефона.