Все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, предложили запретить в России

МВД России предложило запретить в стране все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Это следует из письма ведомства в Минпромторг, сообщило РИА «Новости».

«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ „Об оружии“, установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров», — привело агентство выдержку из документа.

На сегодняшний день, как уточняется в обращении МВД, российские законы об оружии никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране. Кроме того, как следует из документа, не установлены и какие-либо ограничения по его калибру.

В октябре Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. Ввести еще одно основание для отказа в получении лицензии уже предложили в Госдуме. Решение оставят за специалисты МВД и ФСБ. Лица, не прошедшие проверку полиции и силовиков, разрешения не получат. Им вынесут специальное заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан».