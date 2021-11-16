Зафиксировать цены на минеральные удобрения предложили в Минсельхозе

Российские власти разрабатывают новые меры по стабилизации рынка продовольствия в стане. Одной из таких мер может стать фиксирование цен на удобрения. Если их не будет хватать сельхозпроизводителям, это приведет к снижению урожая, а значит, цены на продукты вырастут.

Такие документы разработали в Минсельхозе и направили в аппарат правительства. Бумаги появились в распоряжении «Известий». Ведомство выступило с предложением оценить доступность минеральных удобрений. Как только этот показатель окажется ниже заданного ориентира, нужно переходить к фиксированию цен.

В Минсельхозе рассматривают такие действия в качестве долгосрочной меры, которая поможет регулировать рынок. Мнения экспертов на этот счет разнятся. Одни считают, что такие действия не принесут должного эффекта. Другие же допускают, что на какое-то время они действительно помогут сдержать цены.

В Минсельхозе отметили, что сейчас рост цен затронул все отрасли российской экономики. Особенно подорожали минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%. Именно этот тип удобрений дает наибольший эффект для урожайности, поскольку в них содержится много питательных веществ. Подорожали также техника, средства для защиты растений, автоперевозки, пищевая упаковка.

Ранее разработать новые меры по сдерживанию цен на продукты поручил правительству президент России Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак на совещании с главой государства отмечал, что стоимость уже коснулась удобрений и продуктов сельского хозяйства.