Ответственность таксистов перед пассажирами предложили узаконить в России

Минтранс РФ подготовил законопроект о такси, в который внесены новые предложения по работе таксопарка в России. Как сообщил «Интерфакс», планируется среди прочего ввести ответственность служб заказа машин перед пассажирами. Об этом заявил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Алексей Бакирей.

Бакирей отметил, что это не единственная инициатива. Предлагается также обязать службы заказа предоставить самозанятым водителям возможность пройти медицинский осмотр перед рейсом и по его окончании. Также речь идет о прохождении техосмотра машины и многом другом.

Кроме того, проект предполагает создание реестров служб заказа такси в разных регионах России. При этом каждая из служб должна будет подтвердить, что полностью соответствует всем требованиям федеральных законов. Только на основе проверки будет приниматься решение, включать отдельную службу в официальный реестр или нет.

Пока нередко приходят сообщения о том, что таксисты ведут себя неподобающе по отношению к пассажирам. Одного водителя задержали в Петербурге после того, как он вступил в конфликт с женщиной-инвалидом. Другой таксист в Новосибирске отказал в поездке молодой девушке, тоже с нарушениями здоровья, когда она попросила пересесть на переднее сиденье.