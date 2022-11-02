Предложили установить порядок общения мобилизованных отцов в разводе с детьми | 360°

Общество 02 ноября 2022, 07:19 Предложили установить порядок общения мобилизованных отцов в разводе с детьми Детский омбудсмен Волынец: нужно помочь мобилизованным отцам в разводе общаться с детьми Телеканал "360"

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В России предложили предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения мобилизованного отца с ребенком, проживающим с матерью. С таким предложением на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева обратилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передали в RT.

«Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна», — рассказала она.

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Волынец заявила, что необходимо предусмотреть внеочередное, ускоренное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно проживающим ребенком с учетом особых условий возможности связи для мобилизованных.

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Ранее депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили законопроект, регламентирующий выплаты пенсий за выслугу лет призывникам из числа вышедших в отставку военных пенсионеров. В ГД считают, что, поскольку призыв по частичной мобилизации не является волей самих военнослужащих, то будет справедливо сохранить выплаты пенсий.