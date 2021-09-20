Дачную амнистию предложили продлить в России до марта 2031 года. Нижняя палата парламента может принять законопроект об увеличении срока действия в октябре.

Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в октябре, сообщила газета «Известия». Согласно документу, дачную амнистию хотят продлить до 1 марта 2031 года. Также предлагается ввести специальный механизм, с помощью которого находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки будут предоставляться россиянам.

«Конечно, такая амнистия нужна. Я бы вообще сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий, так, может, ее сделать постоянной?» — задался вопросом глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По словам авторов законопроекта, продление дачной амнистии является полезным. Они отметили, что закон вступил в силу еще в 2006 году. Все эти годы фиксировался стабильный рост обращений людей, которые хотели зарегистрировать права на дома и земельные участки.