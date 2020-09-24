Памятники беременным женщинам в каждом городе предложила установить РПЦ

Московский патриархат поддержал идею установки памятника беременной женщине в столице. Там призвали распространить эту инициативу на все города России — исходя из тяжелой демографической ситуации в стране.

Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности, директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина.

Ранее благотворительный проект по помощи кризисным беременным женщинам «Спаси жизнь» предложил властям Москвы установить памятник беременной женщине. Авторы идеи считают, что уровень рождаемости в России падает, в том числе и из-за деградации института семьи. Памятник поможет сформировать положительный имидж беременности и родов.

«Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи», — отметила Студеникина.

Она подчеркнула, что в соцсетях сейчас активно распространяют негатив в отношении семейных ценностей и материнства. В результате многие россияне предпочитают не создавать семью — из-за этого рождаемость лишь продолжит снижаться.

«Меры социальной поддержки семей и меры по сохранению в обществе позитивного отношения к деторождению должны идти бок о бок. Это позволит эффективно решать демографические проблемы», — подчеркнула она.

По данным Росстата, за семь месяцев 2020 года рождаемость в стране снизилась на 5,7% в годовом выражении. За период с января по июль включительно в России родились более 811,6 тысячи малышей. В прошлом году за этот же отрезок времени на свет появились 860,4 тысячи младенцев.