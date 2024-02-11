Важное 11 февраля 2024, 10:39 Предложил сам. Песков рассказал об организации интервью Карлсона с Путиным Песков заявил, что Карлсон сам предложил Путину провести интервью Kremlin Pool/Global Look Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что американский телеведущий Такер Карлсон сам предложил провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Обычно внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас, предложил интервью. Активно посмотрели его материалы, аудиторию, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», — поделился Песков.

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Представитель Кремля отметил — Карлсон мог предвидеть, что возникнет накал страстей вокруг интервью с Путиным. Но это и добавило журналисту популярности. Запад становится все более непредсказуемым, добавил Песков. Он признался, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Карлсона.

Интервью Путина американскому журналисту привело в ярость НАТО. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что альянс не может смириться с тем, что Карлсон дает людям информацию, отличную от их пропаганды.