В России надеются на здравый смысл своих западных партнеров в вопросах обеспечения безопасности. После того, как США ответят на предложения, предстоит сложная военно-дипломатическая работа. С таким заявлением выступил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Контакты по переговорам, я уверен, будут продолжаться. Об этом говорит и глава МИД РФ Сергей Лавров», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Сенатор добавил, что контакты в сфере безопасности — это развитие встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. После этого российская сторона продолжит настаивать на своих позициях. В том числе, на нерасширении НАТО на восток, на непродвижении альянса к российским границам и его размещения по всему периметру РФ.

По словам Карасина, именно российская инициатива может дать всему миру новый шанс, и он рассчитывает, что им удастся воспользоваться в полной мере на всей планете.

Россия обнародовала несколько документов по гарантиям безопасности в Европе в конце 2021 года. Среди требований — юридические гарантии со стороны стран Запада по указанным выше вопросам.