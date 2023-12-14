Общество 14 декабря 2023, 15:01 Предложения Путина в связи с дефицитом врачей проработают в Запорожской области РИА «Новости»

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В Запорожской области рассмотрят предложения российского лидера Владимира Путина по решению проблемы с дефицитом врачей в регионе. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сразу же по окончании прямой линии с президентом я собираю совещание правительства Запорожской области, весь гуманитарный блок, где мы проработаем предложения по поручению президента», — указал глава Запорожской области.

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Во время прямой линии к главе государства обратился главврач Мелитопольского онкодиспансера. Он указал на трудности с кадрами в регионе и попросил продумать меры поддержки для медицинских работников.

Путин заявил, что выплачиваемые по программе «Земской доктор» суммы необходимо повысить, как на Дальнем Востоке. Президент призвал повысить первоначальные взносы на подъемные для докторов до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до одного миллиона.