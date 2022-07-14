Предложения по ответным мерам для ЕС из-за калининградского транзита пока «останутся на столе»

Значительная часть товаров по-прежнему находится под запретом транзита в Калининград из-за ограничений на автоперевозки. Предложения по ответным мерам для ЕС «остаются на столе», при неснятии ограничений их можно будет применить. Об этом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Около 500–700 тысяч тонн в год перевозили в наш регион из тех товаров, которые сейчас подпали под эти санкции. То есть все-таки значительная часть товаров все еще сохранена в этих ограничениях», — заметил он.

Глава региона добавил, что решение Евросоюза о снятии ограничений на транзит по железной дороге приветствуется, но Калининград намерен добиваться снятия запретов на перевозки в автомобилях.

Как сообщил МИД, Россия формирует позицию по ответу Еврокомиссии относительно калининградского транзита.

Евросоюз накануне опубликовал разъяснения для стран-участниц по транзиту товаров в Россию. Документ подразумевает, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен, автомобильный — нет.

Если проблемы с транзитом через Литву продолжатся, Россия примет жесткие ответные меры по отношению к ЕС и литовским властям, пообещала представитель российского МИД Мария Захарова.