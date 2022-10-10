Предложения о поддержке туротрасли в Крыму внесут в правительство в ближайшее время | 360°

Общество 10 октября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber Предложения о поддержке туротрасли в Крыму внесут в правительство в ближайшее время Глава Ростуризма Догузова сообщила о разработке мер поддержки туротрасли в Крыму РИА «Новости»

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Ростуризм вместе с властями Крыма и Севастополя в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке туристической отрасли на полуострове. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram.

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», — подчеркнула Догузова.

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Она обратила внимание, что путешественники, которые передвигаются на автомобилях, могут беспрепятственно направляться на отдых на полуостров по Крымскому мосту и без проблем возвращаться. По словам Догузовой, время ожидания сейчас составляет пару часов, и будет постепенно снижаться.

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«Для удобства туристов [на автомобилях] развернули пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу. Возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме», — написала глава Ростуризма.

По ее информации, в Крыму и Севастополе находилось около 50 тысяч туристов. Отдыхающим, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалась почти тысяча туристов, добавила Догузова.

В минувшую субботу запустили кол-центр для туристов, которые уже отдыхают в Крыму, и для тех, кто планирует поездки на полуостров. Обратиться за консультацией можно по телефонам + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018, заключила глава Ростуризма.

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