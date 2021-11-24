Предложение запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья поддержали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT согласился с предложением запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья. С такой идеей ранее выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Нилов подчеркнул, что выселять из единственного жилья нельзя не только семьи, но и вообще никого.

«Вообще из единственного жилья нельзя выселять, не только семьи с детьми, а вообще из единственного жилья выселять нельзя. К чему толкаем их? Где они должны жить?», — сказал депутат.

Он добавил, что задача государства — не выселять из единственного жилья, а обеспечивать нуждающихся жильем социального найма — в очереди на квартиру все еще стоит множество людей.