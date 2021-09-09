Предложение запретить врачам выписывать БАД поддержали в профсоюзе врачей

Президент организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в разговоре с ИА НСН поддержал идею запретить врачам выписывать пациентам биологически активные добавки в качестве лечения. Такое предложение ранее направили в Минздрав из комитета Госдумы.

Гальперин заявил, что многие врачи выписывают БАД для заработка. Таким образом они наживаются на пациентах, поскольку связаны с компаниями, продающими и выпускающими добавки.

«БАД не должны выписываться как лекарственные средства. Однозначно. Потому что они действительно не могут считаться лекарствами. У них нет доказанной эффективности. Они не являются вообще средствами для лечения и профилактики каких-то заболеваний. Врач не должен выписывать их как лекарство — это неправильно. Когда он дает рекомендацию, он должен предупредить пациента, что эффективность препарата не подтверждена клиническими исследованиями. Если он этого не делает, он вводит пациента в заблуждение», — сказал Гальперин.