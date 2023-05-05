Общество 05 мая 2023, 16:21 Предложение запретить электросамокаты в городах оценили в Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман: запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА НСН прокомментировала предложение сенатора Андрея Клишаса запретить передвижение электросамокатов по улицам российских городов.

По ее словам, чиновники в качестве решения проблемы используют лишь одну меру в виде запрета. Таким образом, индустрия средств индивидуальной мобильности может оказаться не исключением.

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«Но очень много стран идут по пути не запрета, а развития и подготовки и развития инфраструктуры, если мы говорим про средства индивидуальной мобильности. <…> Практически ни один российский город не подготовлен к средствам индивидуальной мобильности», — добавила Эрдман.

Она призвала политиков развивать условия для средств индивидуальной мобильности вместо наложения запрета.