Предложение запретить детское шампанское в России объяснили защитой молодых людей от тяги к спиртному

Детское шампанское не должно продаваться в российских магазинах, заявил глава «Трезвой России» Султан Хамзаев «360». Он пояснил, что такой напиток программирует детей на потребление алкоголя в будущем. Более того, каждое второе преступление в детской и юношеской среде происходит из-за спиртного.

По словам Хамзаева, родители необдуманно программируют детей на потребление алкоголя, когда покупают им детское шампанское. Кроме того, такой напиток стоит в магазинах на тех же полках, что и алкогольная продукция.

«Для алкогольных производителей детское шампанское является своего рода маркетинговым крючком, чтобы приучить молодого потребителя к дальнейшему потреблению алкогольной продукции. Мы, конечно, категорически против, потому что негативная статистика показывает, что каждое второе преступление в детской и юношеской среде [происходит] по вине алкоголя», — пояснил «360» глава «Трезвой России».

Он добавил, что принципиально важное значение имеет обучение детей тому, что безопаснее держаться от спиртного подальше. Родители не должны притуплять инстинкт безопасности у ребенка.

«Мы принципиально убеждены, что само явление детского шампанского, конечно, в своей натуре немного кощунственно по отношению к психологической защите здоровья и жизни ребенка», — заявил Хамзаев.

Ранее глава «Трезвой России» предложил запретить производство и продажу детского шампанского в России. Он направил инициативу главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет «Газета.ru».