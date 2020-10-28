Предложение выдавать микрозаймы по водительским правам объяснили условиями пандемии

Россиянам предложили разрешить выдавать микрозаймы по водительским правам. Теперь получить деньги без паспорта можно будет не только в ломбарде, объяснила «360» руководитель проекта федерального интернет-издания «Микрокредиты России» Юлия Зиберт.

По словам Зиберт, инициативу с микрозаймами по водительским правам могли предложить из-за пандемии. Во время ограничений многие столкнулись с очередями на получение каких-либо документов или же вовсе не смогли взять нужные бумаги. При этом в случае необходимости кредит можно получить только по паспорту.

«Получается, что [человек] остается за бортом кредитования, если у него вдруг случились какие-то проблемы с получением документа», — пояснила руководитель проекта.

Зиберт отметила, что людям без паспортов всегда был вход только в ломбарды. Теперь получить необходимую сумму смогут и те, у кого есть российские права, но нет гражданства.

«[В ломбардах] все намного проще, так как займы выдаются под залог. Там люди могут принести любой [документ], даже справку о том, что ты освободился из мест заключения. Или справку о том, что ты являешься мигрантом, то есть там принимают не только паспорт», — подчеркнула Зиберт.

Минэкономразвития разработало проект, согласно которому по правам можно будет получить заем не более 15 тысяч рублей. Сейчас инициативу рассматривают в правительстве.