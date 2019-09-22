Предложение ввести в России «индекс самогона» оказалось шуткой

«Вы думаете, „индекс самогона“ будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Это такая научная шутка, ученые развлекаются», — сказал Зубец.

Доходы россиян предложили оценивать «индексом самогона» Подробнее

Хотя ученые не предлагают вести официальную отчетность с помощью «индекса самогона», Минфин хочет выяснить, сколько алкоголя без акцизных марок обращается на рынке.

Зубец отметил, что ученые будут продолжать вести свой проект. Они планируют рассчитать, сколько теряет бюджет из-за незаконного производства и потребления алкоголя.

Ранее ученые предложили ввести в стране «индекс самогона», чтобы определять экономическое положение регионов России. По словам специалистов, при нарастании денежных трудностей люди переходят с легального дорогого спиртного на самодельные напитки.

Опрос показал, что чаще всего производством самодельного спиртного занимаются жители Ульяновска, Липецка, Астрахани и Саранска. При этом в крупных городах с население более 250 тысяч человек знают о самогоноварении только 4,5% граждан.