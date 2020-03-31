Предложение ввести уголовную ответственность за нарушение карантина оценили в Совфеде

Парламентарий признался, что готов поддерживать самые жесткие меры, дабы обеспечить безопасность россиян на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры (введение уголовной ответственности — прим. ред.) не придется», — отметил глава международного Комитета Совфеда.

По его словам, если это кого-то остановит от нарушения карантина и создаст определенные гарантии противодействия распространению COVID-19, то он будут только рад.