Предложение ввести пособия на занятия спортом для детей оценили в ГД

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу о выплате целевых пособий для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей, написал сайт RT.

Как считает депутат, это хорошее предложение. При этом решение проблемы, о которой идет речь, уже продумано. Правительство России внесло законопроект, в соответствии с которым можно будет получить налоговый вычет.

«Мне кажется, это было бы здорово. Но вместе с тем, если правительство предлагает для всех открыть спорт, то есть предполагается, что граждане будут заключать договоры на посещение спортзалов для себя, а ко второму чтению планируется ввести для детей тоже», — уточнила Бессараб.

Она добавила, что такое нововведение решит проблему для родителей, которые работают. В особых случаях семьям будут помогать дополнительно.