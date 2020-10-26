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    26 октября 2020, 15:23

    Предложение ввести должность уполномоченного по борьбе с коррупцией оценили в Госдуме

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Владимир Гутенев обсудил с RT идею ввести в России должность омбудсмена по борьбе с коррупцией.

    Парламентарий заметил, что чем больше сил будет брошено на борьбу с коррупцией, тем для России будет лучше.

    «Но мы очень часто были свидетелями, когда создаваемые новые институты, к сожалению, не обретали своей силы», — обратил внимание зампред думского Комитета по экономической политике.

    По его мнению, достаточно активно и эффективно работают общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, а также механизм обращений к депутатскому корпусу.