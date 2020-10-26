Предложение ввести должность уполномоченного по борьбе с коррупцией оценили в Госдуме

Парламентарий заметил, что чем больше сил будет брошено на борьбу с коррупцией, тем для России будет лучше.

«Но мы очень часто были свидетелями, когда создаваемые новые институты, к сожалению, не обретали своей силы», — обратил внимание зампред думского Комитета по экономической политике.

По его мнению, достаточно активно и эффективно работают общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, а также механизм обращений к депутатскому корпусу.