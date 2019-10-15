Предложение ввести маршруты детей от дома до школы оказалось неновым

Российские школы для безопасности учащихся давно составляют маршруты. Поэтому предложение властей Саратова начать отслеживать перемещение школьников нельзя назвать новым, заявила «360» член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова.

«Я думаю о том, что вообще изначально во всех школах, <...> были разработаны маршруты безопасного хождения из дома в школу», — рассказала Миронова.

Власти Саратова предложили составить для детей маршруты от дома до школы. Их нельзя будет нарушать Подробнее

Она пояснила, что в школах родители уже давно пишут заявления о том, кто будет забирать ученика с уроков и как он пойдет домой.

«Я считаю, что в целях безопасности это правильно. Отклонения от маршрута — это уточнения. Я думаю, что для безопасности будет достаточно того, что у учителя будет лежать заявление о том, кто заберет ребенка и во сколько», — продолжила депутат.

Миронова подчеркнула, что родители еще в первом классе показывают ребенку дорогу, по которой он должен ходить на занятия. Кроме того, взрослые, если любят своего ребенка и заботятся о нем, должны понимать, что он должен быть все время под контролем.

По ее словам, мера с заявлениями от родителей работала всегда и предложение саратовских властей неновое. Более того, схема могла существовать и в Саратове, «просто обратили поконкретнее на нее внимание».

Говоря про ответственность за безопасность школьников, Миронова отметила, что учеников должны передавать непосредственно из рук в руки.

«Здесь лежит ответственность обеих сторон. Родители отвечают за своего ребенка, за его жизнь и безопасность. Они отправляют его в школу и приводят в школу. Ребенка берет в руки учитель, учитель отвечает за его жизнь, здоровье и безопасность», — сказала она.

Речь идет о предложении саратовской мэрии, согласно которому школьники будут ходить в школу и возвращаться домой только по закрепленному маршруту. Если ребенок захочет после занятий пойти в магазин или к друзьям, родители обязаны будут сообщить об этом заранее в письменном виде.

Такую меру решили ввести после убийства Лизы Киселевой, которая 9 октября пошла в школу и не вернулась. Девочку нашли мертвой на следующий день в одном из гаражей. Следователи задержали подозреваемого Михаила Туватина, который заявил, что совершил преступление из-за страха, что Лиза расскажет о захваченном им гараже.