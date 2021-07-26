На Олимпиаде тренер аргентинской спортсменки сделал ей предложение в прямом эфире

На Олимпийских играх в Токио саблистка из Аргентины Мария Белен Перес Морис давала интервью, когда к ней подошел ее тренер и сделал ей предложение руки и сердца. Как сообщило издание «Говорит Москва», спортсменка ответила согласием.

Мария Белен Перес Морис в этот день проиграла турнир своей сопернице, венгерке Анне Мартон. После окончания соревнования она подошла к журналистам, чтобы дать интервью на камеру. В этот момент к ней подошел ее тренер, 51-летний Сауседо. Он заранее написал на листке бумаги предложение руки и сердца. Сауседо встал за спиной своей избранницы и стал ждать, пока она повернется.

Увидев надпись на бумаге, журналисты рассмеялись. Спортсменка поняла, что что-то пошло не по плану. Она обернулась и увидела возлюбленного. Мария сразу же ответила ему согласием.

Спортивная пара встречается уже 18 лет. Сауседо уже делал своей возлюбленной предложение, это было в 2010 году. Однако тогда саблистка ответила ему отказом.

Этим летом вышла замуж популярная певица Гвен Стефани. Для нее это уже второй брак. При разводе она обращалась в Ватикан, чтобы ей разрешили аннулировать венчание с прежним возлюбленным. Ей ответили согласием, и она может венчаться снова.