Предложение ужесточить правила купания детей в водоемах оценили в Госдуме и Совфеде

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное ношение спасательных жилетов детьми при купании в водоемах. Эту инициативу прокомментировали для RT заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. Мнения политиков разошлись.

По мнению Рязанского, предложение основано на печальной статистике несчастных случаев на воде в жаркую погоду. Он отметил, что о безопасности ребенка должны беспокоиться родители.

«Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определенного возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции», — сказал Рязанский.

Светлана Бессараб не согласилась с ним, указав на то, что не все родители достаточно обеспечены, чтобы купить ребенку спасательный жилет. Также она отметила, что в жару дополнительная нагрузка в виде жилета, который не пропускает воздух, не пойдет на пользу детскому организму.

Она считает, что бороться с проблемой следует укреплением безопасности.

«Думаю, что необходимо правильно оборудовать пляжи и места для купания, такие нормы у нас есть. То есть должно быть ограждение буйками, два спасателя, которые будут находиться постоянно в воде и, возможно, дополнительные спасатели на берегу, то есть должны выполняться те нормы и правила, которые уже разработаны и действуют для того, чтобы дети купались под присмотром взрослых, обязательно», — отметила Бессараб.