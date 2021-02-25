Предложение ужесточить наказание за избиение детей оценили в ГД

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил предложение ужесточить наказание за избиение детей в России, сообщил сайт RT.

Эта идея принадлежит руководителю движения «За безопасность» Дмитрию Курдесову. Как считает Шхагошев, речь идет о крайне важной теме.

«На самом деле, конечно, надо обратить внимание на эту тематику, потому что есть действительно такие факты. С учетом того, что об этом говорит общественный активист, соответственно, у него, наверное, есть определенные данные, и, конечно, это необходимо обсудить», — заметил депутат.

По мнению парламентария, организация или лицо, которое предлагает внести изменения в закон по этому вопросу, должна выступить с предварительным планом. В случае, если имеется обращение в МВД, депутаты будут готовы вступить в процесс диалога и обсуждения.