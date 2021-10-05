Предложение создать операционную систему для детей поддержали в Совфеде

Член Совфеда Валерий Рязанский в разговоре с RT поддержал идею создать спец3иальную операционную систему для детей в России. Предполагается, что такая система будет устанавливаться на гаджеты, используемые детьми и блокировать «нежелательный контент».

Рязанский согласился с тем, что родители зачастую не могут контролировать качество контента, потребляемого детьми, поэтому специальная операционная система помогла бы им с этой задачей.

«Если это будет операционная система, которая автоматически будет отслеживать этот контент и не допускать его в детские души, то это совершенно правильно. Я поддержал бы это решение», — сказал политик.

Создать систему, цензурирующую контент на детских гаджетах, ранее предложил член Общественной палаты Владимир Петров.