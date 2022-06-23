Предложение продавать землю за маткапитал назвали циничным

Семьи с детьми должны получать земельные участки бесплатно, а не тратить материнский капитал. С таким заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она подчеркнула, что поддерживает расширение использования материнского капитала. Но выступает против того, чтобы российские семьи тратили эти деньги на покупку участков. Депутат пояснила, что землю нужно раздавать бесплатно.

«Если мы сейчас в числе первоочередных мер принимаем закон о том, чтобы фермерам землю бесплатно дать, семьи с детьми сегодня и есть та категория, которая нуждается в поддержке государства. У нас столько неиспользованных земель, поэтому я считаю, что торговать землей, продавая ее за счет средств материнского капитала — это абсолютно циничная мера», — заявила Останина.

О внесении в Госдуму законопроекта об использовании материнского капитала на покупку земли сообщила газета «Известия» со ссылкой на Общероссийский народный фронт. Авторы инициативы пояснили, что такая норма уже действует в Иркутской области, Калмыкии и Санкт-Петербурге.