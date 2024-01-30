Общество 30 января 2024, 16:11 Предложение продавать алкоголь на внутренних авиарейсах поддержали в Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт»

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Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с ИА НСН поддержал предложение продавать алкоголь на внутренних российских рейсах.

На его взгляд, это принесет дополнительные доходы отрасли, тем более, пить в зоне ожидания и на борту самолета никто не сможет.

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«При этом в зоне ожидания пить, конечно, никто не разрешит, равно как и в самом лайнере, все находится под контролем. Инициативу я поддерживаю — это дополнительные доходы для предприятия», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в российских аэропортах планируют разрешить розничную продажу алкоголя — в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа.